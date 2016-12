foto Da video Correlati Quel bimbo viveva in una casa-fortino

L'ispettrice di polizia, che compare nel video che ritrae il prelevamento forzato del bambino di dieci anni conteso tra padre e madre dalla scuola di Cittadella (Padova), avrebbe ricevuto minacce di morte con telefonate al 113 e messaggi sui siti Internet. La donna avrebbe anche tenuto i figli a casa da scuola per paura di ritorsioni. Ma fonti della Questura della città minimizzano: "Nulla di grave, solo messaggi offensivi su Facebook e Twitter".

Ispettrice provata

Le immagini shock del bimbo trascinato a forza fuori da scuola ora stanno avendo conseguenze anche per gli altri protagonisti. L'ispettrice di polizia, come riportano persone a lei vicine, è provata ed in stato di stress ma ha scelto di restare al lavoro dopo il fatto. Ma assieme al marito, anch'egli agente di Polizia, ha deciso di tenere i figli a casa da scuola per qualche giorno. Questo anche per il clima percepito nell'istituto scolastico, dove è conosciuta da insegnati e genitori degli altri bambini. La donna, responsabile dell'ufficio minori della Questura, viene definita un agente estremamente professionale, dotata di grande competenza e umanità.



Smentito un terzo indagato

Dalla Questura, poi, viene smentito anche l'esistenza di un terzo indagato nella vicenda, oltre alla madre e al nonno materno. Uno studio legale padovano nel pomeriggio aveva diffuso una nota, in cui sosteneva di assistere il genitore di un altro bambino intervenuto da "paciere" il giorno dell'arrivo delle forze dell'ordine alla scuola di Cittadella.



"Lei non è nessuno..."

Per quanto riguarda invece l'affermazione "...lei non è nessuno", che nelle immagini del video shock girato dai parenti del minore l'ispettrice rivolge alla zia del bimbo, sarebbe solo la conclusione di una frase di senso compiuto più ampia, con cui l'agente rispondeva alla richiesta dei presenti di mostrare l'atto di respingimento della sospensiva al giudizio di annullamento della patria potestà per la madre del piccolo. Documento che le forze dell'ordine non avrebbero in alcun modo potuto esibire se non ai genitori del bambino.