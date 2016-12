foto Twitter Correlati Operai Vinyls sul campanile di San Marco 18:48 - Quattro donne di una cooperativa sociale, rimaste senza lavoro a causa della crisi economica, hanno simbolicamente occupato la Basilica di San Marco a Venezia per circa due ore. Le lavoratrici della coop "L'Ancora" si sono fermate sul ballatoio esterno della Basilica, da dove hanno esposto alcuni striscioni con i quali hanno cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro situazione. - Quattro donne di una cooperativa sociale, rimaste senza lavoro a causa della crisi economica, hanno simbolicamente occupato la Basilica di San Marco a Venezia per circa due ore. Le lavoratrici della coop "L'Ancora" si sono fermate sul ballatoio esterno della Basilica, da dove hanno esposto alcuni striscioni con i quali hanno cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro situazione.

Le quattro lavoratrici sostengono di essere rimaste senza lavoro per colpa del Comune di Venezia, che avrebbe ridotto le disponibilità economiche per la cooperativa della quale erano dipendenti. Per questo motivo, dunque, la coop L'Ancora non ha potuto rinnovare i contratti e far continuare l'attività delle 4 dipendenti, che consisteva nel fornire servizi domiciliari ad anziani e disabili.



Prima di raggiungere la Basilica di San Marco le quattro donne (ma in totale sono 55 quelle che hanno perso il lavoro) erano state a Ca' Farsetti, sede del Comune veneziano, a perorare la loro causa.