Controllo fiscale con sorpresa per la Guardia di finanza di Belluno. In un'azienda di Valbelluna operante nel settore dei metalli, è stata scoperta una distesa di teche contenente ben 14 boa, di cui 12 non regolarmente detenuti, che dovevano fare la guardia ai documenti contabili. Alcuni degli esemplari erano lunghi tre metri. All'imprenditore sarà comminata una sanzione amministrativa da 300 a 1200 euro.

In un locale adibito ad archivio e magazzino, vicino agli scaffali della documentazione fiscale dell'azienda, i militari hanno trovato numerose teche in vetro contenenti splendidi esemplari di boa constrictor imperator, alcuni dei quali di circa tre metri, e un pitone reale.



Ben 12 dei rettili scoperti, pur apparendo in buono stato di mantenimento, non sono risultati regolarmente denunciati al competente Servizio di Certificazione Cites del Corpo Forestale dello Stato, essendo nati in cattività da altri esemplari regolarmente detenuti.



Agli accertamenti delle Fiamme Gialle ha collaborato personale del Corpo Forestale dello Stato di Belluno, intervenuto sul posto su richiesta dei finanzieri, con l'ausilio di un erpetologo.