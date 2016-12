foto LaPresse

06:53

- Una operazione dei carabinieri di Mestre è scattata nelle prime ore dell'alba con l'esecuzione di una decina di ordinanze di custodia cautelare in carcere per traffico e spaccio di stupefacenti. Una decina di persone, tra italiani e stranieri, avrebbero dato vita a una ramificata organizzazione per lo spaccio di droga tra Venezia e il suo entroterra. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati quasi due chilogrammi di eroina.