foto Ansa Correlati Gli operai sul campanile 19:44 - Quattro operai della Vinyls di Porto Marghera sono saliti sulla cella campanaria della basilica di San Marco, a Venezia, per protestare contro lo stallo in cui versa l'azienda chimica. Tra loro c'è una donna, Nicoletta Zago. "Siamo stanchi - ha detto la dipendente - di essere presi in giro. Da cinque mesi non abbiamo lo stipendio". - Quattro operai della Vinyls di Porto Marghera sono saliti sulla cella campanaria della basilica di San Marco, a Venezia, per protestare contro lo stallo in cui versa l'azienda chimica. Tra loro c'è una donna, Nicoletta Zago. "Siamo stanchi - ha detto la dipendente - di essere presi in giro. Da cinque mesi non abbiamo lo stipendio".

I quattro operai (oltre alla Zago, Alessandro Gabanotto, Lucio Sabbadin e un altro uomo) si sono mescolati ai turisti in visita al campanile, a oltre 50 metri d'altezza. "Siamo arrivati qui con l'intenzione di rimanervi pacificamente" hanno spiegato i quattro manifestanti giustificando la scelta del campanile di San Marco per l'azione perché "è chiamato 'il paron di Venezia', come sono padroni i commissari che ci hanno portato a questo punto".



Gli operai hanno srotolato uno striscione, decidendo poi di restare a presidiare la cella del campanile a oltranza: "aspettavamo un incontro al Ministero - ha spiegato la Zago - ma il fatto che l'incontro sia saltato è stata letteralmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Perciò non andremo via, ci devono portare via con la forza".



Il ministero convoca le parti

L'eclatante protesta degli operai sembra aver smosso qualcosa anche a Roma: il ministero dello Sviluppo economico ha infatti fatto sapere di aver convocato per martedì 16 ottobre l'azienda e i sindacati per fare il punto sulla situazione.