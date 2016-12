foto Ansa 00:57 - Un uomo di 52 anni, di Treviso, è stato arrestato perché condannato, a tre mesi di detenzione, per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento dei due figli alla ex moglie. Il debito nei confronti di moglie e figli, in dodici anni, ammonta a oltre 20mila euro cui si aggiungono i danni morali. Inizialmente aveva versato alcune somme di denaro alla moglie per poi interrompere ogni trattamento economico. - Un uomo di 52 anni, di Treviso, è stato arrestato perché condannato, a tre mesi di detenzione, per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento dei due figli alla ex moglie. Il debito nei confronti di moglie e figli, in dodici anni, ammonta a oltre 20mila euro cui si aggiungono i danni morali. Inizialmente aveva versato alcune somme di denaro alla moglie per poi interrompere ogni trattamento economico.

L'artigiano, che nel frattempo si è trovato una nuova compagna, è stato prelevato dalle forze dell'ordine che lo hanno portato in carcere su decisione del giudice di Treviso.



L'ex marito, separato dal 2000 e successivamente divorziato, dopo che il matrimonio era finito aveva versato, inizialmente, alcune somme di denaro. La ex ha intrapreso le vie legali quando ha visto che l'uomo non versava piu' l'assegno di mantenimento per i figli e lo ha denunciato, praticamente una volta al mese, facendogli "collezionare" una serie di denunce. Proprio il numero di queste e il riconoscimento del torto in giudizio dell'uomo hanno portato all'arresto a 12 anni dall'inizio della vicenda.