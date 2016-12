foto Carabinieri

21:34

- Un bimbo di 4 anni versa in gravi condizioni in condizioni in ospedale dopo essere stato buttato a terra con violenza dal padre che l'ha strappato dalle braccia della moglie nel corso di un litigio. E' successo a Castelnuovo Bariano (Rovigo). L'uomo, un marocchino, è stato arrestato per tentato omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.