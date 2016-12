foto Carabinieri

18:06

- Un bambino tedesco di 4 anni in vacanza con la famiglia a Bibione, in provincia di Venezia, è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di ieri dal crollo d'un maxischermo allestito per una festa di piazza. A far cadere l'impalcatura è stata una folata di vento. Il piccolo è stato operato alla testa all'ospedale di Padova. Feriti lievemente anche la mamma e altri tre turisti stranieri.