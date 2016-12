foto Da video

14:06

- Decine di attivisti del movimento "No Dal Molin" hanno dato vita a una manifestazione davanti al cancello del sito a Longare (Vicenza) dove dovrebbe sorgere un centro di addestramento per i militari della base statunitense. Alcuni attivisti, attraverso i boschi, hanno raggiunto la recinzione e l'hanno tagliata in più punti lanciando dei fuochi d'artificio.