Celeste, tribunale ordina ripresa delle cure

16:11

- Nelle stesse ore in cui i familiari di Celeste attendevano la decisione del giudice veneziano sulla ripresa delle cure compassionevoli, la famiglia Carrer ha vissuto anche il dolore del lutto per la morte del nonno della piccola, scomparso per la Sla. L'anziano non si era messo in lista d'attesa per la cura con le staminali per non interferire nella vicenda giudiziaria della nipote. Lo riferisce il pediatra della bimba, Mario Andolina.