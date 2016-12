foto Afp

- Il giudice del tribunale del lavoro di Venezia si è riservato la decisione definitiva in merito al ricorso d'urgenza del papà di Celeste per far riprendere le cure compassionevoli con cellule staminali alla figlia, la bimba di due anni malata di atrofia muscolare spinale. Lo ha detto uno dei avvocati della famiglia, Marco Vorano, spiegando che il giudice "si è riservato la decisione in merito al provvedimento ex articolo 700".