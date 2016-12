foto LaPresse

05:54

- In difficoltà economiche tali da non poter provvedere alle cure mediche per sua madre, un cassiere di un supermercato ha pensato di far fronte alle spese usando il bancomat di un cliente: per questo è stato arrestato dai carabinieri di Verona. Cassiere in un punto vendita di una nota catena di supermercati, aveva approfittato di un attimo di distrazione di un cliente di 75 anni, per sottrargli il bancomat utilizzandolo poi nove volte.