Torturati per ore senza un perché. Un giallo che sembra non avere un movente. Rosetta Sostero, di 66 anni, e Paolo Burgato, di 69, gli anziani coniugi di Lignano Sabbiadoro (Udine), i cui corpi sono stati trovati ieri mattina dal figlio, Michele, con la gola tagliata, sono stati uccisi dopo ore di sevizie e torture. Eppure non è stato portato via nulla se non qualche gioiello. Un bottino troppo magro per giustificare tanta violenza.

Il riserbo sulle indagini da parte degli inquirenti è totale. Manca l'arma del delitto: nonostante le perlustrazioni degli inquirenti intorno alla villetta, il coltello non è stato trovato. Passato al setaccio anche il negozio di casalinghi, articoli da regalo e coltelli che la coppia gestiva da tempo nel centro della località balneare.



In un primo momento si era diffusa la voce, poi smentita, che la coppia avesse una cassaforte nel negozio. Non l'avevano neppure in casa. Gli inquirenti stanno ora visionando le immagini delle telecamere del negozio, nel tentativo di individuare profili sospetti.



Il figlio della coppia, molti parenti e conoscenti sono stati riascoltati anche nella caserma di Lignano dal pm Danelon e dai carabinieri del nucleo investigativo per ricostruire le ultime ore della coppia e le loro abitudini. Tutti ripetono la stessa storia: coniugi molto affiatati, senza particolari preoccupazioni o relazioni difficili con alcuno.