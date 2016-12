foto LaPresse 09:54 - Nuovo giro di controlli della Guardia di finanza a Cortina d'Ampezzo. Questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento sono gli appartamenti in affitto: liste di proprietari e affittuari che verranno presto incrociati con altri dati sensibili dal punto di vista fiscale. Il sindaco, Andrea Franceschi però non ci sta: "Quello di Cortina si dimostra un territorio controllato in maniera quasi ossessiva". - Nuovo giro di controlli della Guardia di finanza a Cortina d'Ampezzo. Questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento sono gli appartamenti in affitto: liste di proprietari e affittuari che verranno presto incrociati con altri dati sensibili dal punto di vista fiscale. Il sindaco, Andrea Franceschi però non ci sta: "Quello di Cortina si dimostra un territorio controllato in maniera quasi ossessiva".

Questa volta nessun blitz nei negozi, solo controlli lungo le vie dello struscio per capire chi affitta a chi. E sopratutto verificare un eventuale giro di affitti in nero.



Quanto basta per fare andare su tutte le furie il primo cittadino della località montana. "Le verifiche sono ben accette - puntualizza -, purché siano fatte in maniera rispettosa dei cittadini e degli ospiti e senza clamore mediatico. Speriamo solo che i controlli vengano estesi in tutta la penisola e che non continuino a concentrarsi in poche zone".



Franceschi non manca di tirare anche una frecciata al premier Mario Monti. "Ci auguriamo che il risultato finale di tanto zelo non sia quello di far si che gli italiani decidano di seguire il premier Monti che ha deciso di trascorrere le proprie vacanze all'estero".