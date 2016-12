foto Ansa

- Stava risalendo la ferrata dei Sass brusai con il figlio e con due amici quando è morto, per un improvviso malore. G.G., 72 anni, di Castelfranco Veneto (Treviso), si trovava circa a metà percorso quando si è sentito male ed è scivolato per qualche metro fra le rocce. E' subito arrivato l'elicottero di Treviso emergenza, con una squadra del Soccorso alpino. Ma non c'era già più niente da fare: si è potuto soltanto constatare l'avvenuto decesso.