foto Ansa 15:30 - E' finita la terribile avventura di una 13enne venduta per 3.000 euro come promessa sposa ad una famiglia macedone che l'ha poi violentata, segregata e torturata con un filo elettrico. La giovane è stata messa sotto protezione dalla squadra mobile di Venezia, che ha arrestato il futuro sposo 17enne e la madre di quest'ultimo. Le indagini erano iniziate il 2 agosto, quando gli agenti avevano trovato una ragazzina con il volto tumefatto. - E' finita la terribile avventura di una 13enne venduta per 3.000 euro come promessa sposa ad una famiglia macedone che l'ha poi violentata, segregata e torturata con un filo elettrico. La giovane è stata messa sotto protezione dalla squadra mobile di Venezia, che ha arrestato il futuro sposo 17enne e la madre di quest'ultimo. Le indagini erano iniziate il 2 agosto, quando gli agenti avevano trovato una ragazzina con il volto tumefatto.

La giovane è stata portata in ospedale: i medici hanno riscontrato diversi traumi e bruciature sulle gambe e hanno disposto il ricovero con una prognosi di circa un mese.



La ragazzina ha raccontato di essere stata venduta per 3mila euro in Macedonia dalla propria famiglia ad un'altra del suo paese, ma residente a Venezia, come promessa sposa per il loro figlio 17enne. Arrivata in Italia assieme alla futura suocera, la 13enne ha tentato di ribellarsi, subendo però violenza sessuale completa da parte del ragazzo.



Questi è stato aiutato dalla madre, che immobilizzava la giovane ed incitava il figlio a compiere il suo 'dovere'. Per il tentativo di fuga, tra l'altro, la 13enne è stata segregata in casa, sistematicamente picchiata e punita immergendola nella vasca da bagno, dove le sono state procurate delle bruciature alle gambe utilizzando un filo elettrico.



Sulla base degli accertamenti svolti la polizia ha dapprima sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il 17enne macedone e poi ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti della madre del giovane. Questa nel frattempo era fuggita, nascondendosi a Napoli, dove è stata rintracciata con il sostegno della 'mobile' partenopea.



Madre e figlio sono accusati di violenza sessuale aggravata ai danni di minore, maltrattamenti aggravati, lesioni aggravate.