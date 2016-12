foto LaPresse

14:55

- Sono saliti in sette su un'auto da cinque posti, una normalissima Lancia Musa, e sono andati a schiantarsi contro un albero. Una ragazza a bordo, Nicole Bergamo di San Vendemiano (Treviso) è morta. La giovane aveva 18 anni, come gli altri amici in auto con lei, e l'incidente è avvenuto a Jesolo (Venezia). I sette erano appena usciti da una discoteca. Il conducente, M.D., aveva un tasso alcolemico di 0,9 g/litro. Aveva preso la patente da 15 giorni.