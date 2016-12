Tragedia in Cadore, morti tre soccorritori alpini

foto Ap/Lapresse Correlati I tre alpinisti morti 07:31 - Tre alpinisti bellunesi hanno perso la vita precipitando dalla via Dino e Maria, sul monte Cridola. Tutti e tre facevano parte del Soccorso alpino della Stazione dell'Alpago: Andrea Zanon, 38 anni, di Chies d'Alpago (BL), Maudi De March, 36 anni, di Chies d'Alpago, e David Cecchin, 28 anni, di Belluno, aspirante. I loro corpi sono stati avvistati dall'elicottero dopo l'allarme lanciato per il loro mancato rientro al rifugio. - Tre alpinisti bellunesi hanno perso la vita precipitando dalla via Dino e Maria, sul monte Cridola. Tutti e tre facevano parte del Soccorso alpino della Stazione dell'Alpago: Andrea Zanon, 38 anni, di Chies d'Alpago (BL), Maudi De March, 36 anni, di Chies d'Alpago, e David Cecchin, 28 anni, di Belluno, aspirante. I loro corpi sono stati avvistati dall'elicottero dopo l'allarme lanciato per il loro mancato rientro al rifugio.

I tre rocciatori erano partiti in mattinata per la scalata ma non sono mai arrivati al rifugio Padova dove erano attesi. Accortisi dell'assenza, i gestori del rifugio hanno dato l'allarme nel pomeriggio. Un elicottero del Suem di Pieve di Cadore è partito in perlustrazione e ha scoperto in breve tempo la tragedia. I tre corpi sono stati recuperati dai soccorritori.



L'incidente potrebbe essere stato provocato da un cedimento della sosta del secondo-terzo tiro, che li ha fatti precipitare per un centinaio di metri.