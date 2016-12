10.8.2012

Treviso, medico dell'Asl ferma baby-calciatore: servono altri esami. E la famiglia chiede i danni

Mattia non aveva passato un primo test di idoneità per problemi cardiaci. Dopo 4 mesi di stop, il 12enne può tornare in campo. Ora i genitori vogliono un risarcimento: "Carriera compromessa"