Giro di vite sui pass disabili, 26 denunce

foto LaPresse 07:22 - Giro di vite della polizia municipale di Verona sui pass per disabili con ventisei persone denunciate per aver utilizzato contrassegni falsi. Le violazioni accertate nel corso dei controlli effettuati sono state 127 per l'uso e l'esposizione del pass, 82 i casi di utilizzo indebito del permesso da parte di familiari o parenti del titolare, e 30 i conducenti sorpresi ad utilizzare talloncini intestati a persone decedute.

Numerose e svariate le irregolarità: si va dall'ingresso libero in area ztl all'utilizzo di corsie bus, passando per la sosta in parcheggi agevolati e comodi al mancato pagamento di ticket di sosta. Ed è quest'ultimo il comportamento più ricorrente emerso dai controlli del 2012: l'agevolazione della sosta è infatti alla base dell'85-90% degli abusi accertati.



Tutti pazzi per il pass, scuse e "mezzucci" per averlo

Uno dei comportamenti riscontrati piuttosto frequentemente è quello del caso di pass di deceduti, esposti con noncuranza sul parabrezza, 30 nei primi sette mesi del 2012 a fronte dei 36 di tutto il 2011. Tra le situazioni più eclatanti accertate, quella di un automobilista che si è fatto ritirare il permesso, salvo poi presentare ricorso sostenendo che stava portando un parente all'ospedale per un'urgenza. Oppure del talloncino mostrato agli addetti al parcheggio e "magicamente" sparito qualche istante dopo dall'abitacolo. O ancora quello della nonnina, non a bordo dell'auto, che, contattata al telefono, ha ammesso candidamente, ovviamente da casa, di non sapere neppure dell'esistenza di pass per disabili.