foto Carabinieri

08:07

- Portavano con loro un neonato di un mese per non destare sospetti, e poi rapinavano i negozi dei centri commerciali di Verona e provincia. I carabinieri hanno arrestato 7 persone, di origine rumena e marocchina, tra cui 4 donne, accusati di aver rubato capi d'abbigliamento, cibo, prodotti per la casa e profumi, servendosi di borse schermate per neutralizzare i sistemi antitaccheggio ed eludere i controlli.