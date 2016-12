foto LaPresse

19:25

- Due ottantenni sono morti in un incidente tra due utilitarie avvenuto su una strada provinciale a Santa Eufemia di Borgoricco, nel Padovano. Ferite anche le mogli dei due, una è in gravissime condizioni, e il conducente, un 59enne padovano, che guidava una Ford contro la quale si è scontrata la Fiat Punto degli anziani. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polstrada della sezione di Piove di Sacco (Padova).