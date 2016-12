foto Carabinieri

- I carabinieri di San Giovanni Ilarione (Verona) hanno arrestato un intero nucleo familiare indiano, composto da padre, madre e figlio, trovato in possesso di 13mila capsule di papavero d'oppio per un totale di 30 kg. Lo stupefacente, suddiviso in confezioni, pronte per essere smerciate nella comunità indiana delle province di Verona e Vicenza, era all'interno del call center gestito dal capofamiglia ed nell'abitazione dei tre arrestati.