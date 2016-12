foto Ansa

06:41

- Organizzava corsi fasulli e rilasciava certificazioni non valide: un agronomo è stato denunciato dalla guardia di finanza di Belluno, che ha anche sequestrato oltre 100 "libretti sanitari" non in regola. L'agronomo friulano era privo dei titoli professionali previsti, ma organizzava corsi di formazione per la manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, rilasciando i relativi attestati - non validi - a operatori del settore alimentare.