"Niente ordini da donne", facchino si licenzia

Un facchino musulmano di un hotel di Venezia si è dimesso non sopportando di prendere ordini da una donna. Gli hanno salvato il posto affiancandogli un maschio. Protagonista della vicenda un egiziano dipendente del Danieli che si era licenziato per non subire "l'onta" di ricevere disposizioni da una governante. L'uomo aveva quindi lasciato il celebre hotel; non trovando però un altro lavoro si è poi ripresentato alla direzione.

Tenendo in grande considerazione il lavoro dell'extracomunitario lo hanno riassunto garantendogli che nei suoi turni si troverà a fianco, oltre alla donna, un collega maschio che gli comunicherà gli incarichi.



La "mediazione", come riporta il quotidiano Il Gazzettino, è andata a buon fine e l'uomo è tornato regolarmente al suo lavoro.



Il direttore dell'hotel, Christophe Mercier, si dice però "sorpreso" dalla notizia, spiegando che l'egiziano "continua a lavorare qui" e prende ancora ordini da una donna: "Viene sempre gestito da donne perché le governanti sono tutte donne". "Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale scritta dal dipendente - riferisce Mercier -. Noi rispettiamo tutte le persone che lavorano con noi, e se ci fosse stato posto il problema avremmo potuto agire". Il direttore del celebre hotel della città lagunare sostiene infatti che l'azienda non era a conoscenza del caso e quindi non ha preso nessuna misura per cambiare l'organizzazione del personale: "Siamo sorpresi da questo articolo, ne prendiamo atto e ne parleremo con la persona interessata".