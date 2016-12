foto Dal Web

- La Guardia di finanza in Veneto ha scoperto oltre 2.300 falsi poveri che usufruivano dell'esenzione dal pagamento del "ticket sanitario". Il controllo, per ora, in 5 Ulss sulle 22 esistenti nella regione, con un bacino d'utenza spalmato su 183 comuni delle province di Venezia, Belluno, Padova, Treviso e Vicenza. I finanzieri proseguiranno gli accertamenti per verificare altre 8mila posizioni di persone fisiche dichiaratesi "disoccupate".