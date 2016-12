foto Ansa

- Riforniva di metadone e cocaina una giovane hostess in cambio di favori sessuali: per questo un medico dentista è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia di Padova. Le indagini sono iniziate dopo che la donna, alcuni mesi fa, era stata ricoverata in ospedale in gravissime condizioni per un overdose da metadone.