foto Ufficio stampa

20:21

- Una bambina di 10 anni è rimasta ferita in maniera grave dopo essere caduta da un'altezza di oltre cinque metri mentre si trovava all'interno di una parco divertimenti di Roana (Vicenza). Per cause in corso di accertamento, la bimba, che stava effettuando dei passaggi tra alberi, ponticelli e funi dopo essere stata imbragata, è scivolata ed è caduta al suolo, forse a causa dello sganciamento di uno dei supporti di sicurezza.