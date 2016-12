Rovigo, barista 19enne trovato morto dietro il bancone del night club dove lavorava

foto Facebook 16:11 - Un barista 19enne è morto ieri sera in un night club di Occhiobello (Rovigo) in circostanze ancora da chiarire. Il corpo di Denny Soriani, secondo la ricostruzione dei carabinieri, è stato trovato attorno alle 23 dietro il bancone del "Blu Angel" il locale dove lavorava. Ancora non è chiaro se sul corpo ci fossero segni di percosse. - Un barista 19enne è morto ieri sera in un night club di Occhiobello (Rovigo) in circostanze ancora da chiarire. Il corpo di Denny Soriani, secondo la ricostruzione dei carabinieri, è stato trovato attorno alle 23 dietro il bancone del "Blu Angel" il locale dove lavorava. Ancora non è chiaro se sul corpo ci fossero segni di percosse.

La salma è stata trasportata all'ospedale di Trecenta (Rovigo) a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sulla vicenda indagano i carabinieri.



Familiari: "E' stato ucciso"

I familiari di Denny Soriani sono convinti che il decesso del 19enne non sia dovuto a cause naturali. "I carabinieri ci hanno chiamato alle 4 di notte dicendoci che Danny stava male - racconta la sorella Elena -. Solo all'arrivo in caserma a Occhiobello ci hanno detto che era morto. Il corpo non lo abbiamo ancora visto, ci è stato detto che non è possibile fino all'autopsia. Probabilmente Danny ha visto qualcosa che non doveva vedere: venerdì sera era stato notato fuori dal locale mentre stava litigando animatamente con un uomo proprietario di una Mercedes, con accanto una donna bionda".



La testimonianza della sorella andrebbe quindi a rendere credibile la versione di alcuni sanitari del 118 di Ferrara che avrebbero sostenuto di aver visto il giovane con il volto tumefatto, così come avrebbero indicato anche gli addetti del servizio di onoranze funebri che hanno trasportato la salma all'ospedale di Trecenta.