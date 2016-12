Treviso, auto si schianta contro un muro: morti 4 ragazzi, due delle vittime sono sorelle

foto LaPresse Correlati La vittima di 21 anni

14:14

- Grave incidente stradale nella notte ad Asolo, in provincia di Treviso. Nello schianto di un'auto, l'unica coinvoltacinque occupanti sono morti sul colpo, mentre il conducente si trova ora in ospedale ricoverato in gravissime condizioni nel reparto rianimazione. Secondo quanto ricostruito, poco prima di una curva la vettura è sbandata finendo contro il muro di recinzione di un'abitazione.