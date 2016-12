foto YouReporter.it

00:16

- Un vasto incendio è scoppiato in un capannone contenente bancali in plastica nella zona industriale di Verona. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per circoscrivere le fiamme. Il rogo, con lingue di fuoco alte decine di metri, è stato avvistato anche in zone lontane della città. Diverse le chiamate ai pompieri da parte di cittadini allarmati. L'area è stata chiusa al traffico. I danni sarebbero ingenti.