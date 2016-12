foto Ansa 13:20 - Sospiro di sollievo per la vicenda della bambina di 11 anni, scomparsa da casa mercoledì nelle vicinanze del lago di Revine Lago, in provincia di Treviso e ritrovata sana e salva a Venezia. L'allarme era stato dato dai genitori dopo che la piccola, che aveva comunicato alla famiglia che si sarebbe recata sulla sponda dello specchio d'acqua per giocare, non ha più fatto ritorno a casa. La fuga forse per paura di una punizione. - Sospiro di sollievo per la vicenda della bambina di 11 anni, scomparsa da casa mercoledì nelle vicinanze del lago di Revine Lago, in provincia di Treviso e ritrovata sana e salva a Venezia. L'allarme era stato dato dai genitori dopo che la piccola, che aveva comunicato alla famiglia che si sarebbe recata sulla sponda dello specchio d'acqua per giocare, non ha più fatto ritorno a casa. La fuga forse per paura di una punizione.

La ragazzina, di origini marocchine, si è allontanata da casa con un trolley nella mattinata di mercoledì e sarebbe stata avvistata nel pomeriggio a Treviso. La denuncia è stata presentata dai genitori ai carabinieri di Cison di Valmarino e per lei ha lanciato un appello in diretta la trasmissione "Chi l'ha visto". Sembra che l'11enne fosse scappata per paura di una punizione da parte dei genitori: avrebbe quindi fatto la sua piccola valigia e sarebbe partita.