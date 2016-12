Verona, la paghetta non basta: quattro ragazzi "arrotondano" con un furto nell'asilo

foto Carabinieri 07:06 - I Carabinieri della Compagnia di Verona hanno denunciato 4 ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, per aver rubato giocattoli della scuola dell'infanzia parrocchiale. Per tre dei quattro, che stando a quanto ammesso, avrebbero rubato per ricavare qualche euro extra rispetto alla loro paghetta giudicata insufficiente, l'accusa è di furto aggravato, mentre il più piccolo dovrà rispondere di ricettazione. - I Carabinieri della Compagnia di Verona hanno denunciato 4 ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, per aver rubato giocattoli della scuola dell'infanzia parrocchiale. Per tre dei quattro, che stando a quanto ammesso, avrebbero rubato per ricavare qualche euro extra rispetto alla loro paghetta giudicata insufficiente, l'accusa è di furto aggravato, mentre il più piccolo dovrà rispondere di ricettazione.

Oltre ai giocattoli presenti nell'asilo parrocchiale, il bottino dei quattro ragazzi contava anche materiale elettronico destinato alla pesca di beneficenza che si svolge ogni anno in un paese a nord del capoluogo scaligero in occasione della festa patronale.



In particolare i militari dell'Arma, a seguito della denuncia presentata dal responsabile dell'asilo, hanno svolto indagini riuscendo a ricostruire quanto accaduto e soprattutto a recuperare i giocattoli e gli apparecchi elettronici, rubati da un magazzino comunale.