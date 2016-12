foto Da video

17:03

- Forti nubifragi, con vento e grandine, si sono abbattuti nel pomeriggio sul Veneto, spazzando via momentaneamente la cappa di caldo. Un violento temporale si è abbattuto in particolare su Venezia e la sua terraferma, accompagnato da raffiche di vento e grossi chicchi di grandine. La grande quantità d'acqua caduta in pochi minuti ha subito mandato in tilt la viabilità a Mestre, con strade allagate e automobili bloccate dall'acqua.