foto Ansa

10:38

- Un uomo, Mirco Di Caramore, 40 anni di Taglio di Po, è morto in un incidente accaduto a Ariano Polesine. Si trovava in sella alla propria motocicletta Ducati quando, per cause tuttora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'auto. L'impatto violento non ha lasciato scampo al centauro che è deceduto all'istante.