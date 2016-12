foto Ansa

07:13

- Un'organizzazione italiana di trafficanti di cocaina è stata sgominata dai Carabinieri di Padova: una ventina i provvedimenti restrittivi emessi dalla Dda di Venezia. Blitz in corso tra Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Puglia. Al vertice dell'organizzazione c'era il figlio del braccio destro di Felice Maniero, l'ex capo della cosiddetta "mafia del Brenta". La banda si affidava ai casalesi per il recupero del denaro per le "partite" non pagate.