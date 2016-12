foto LaPresse

- Tre persone sono morte in un incidente stradale ad Albarella, nel Rodigino. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che l'auto a bordo della quale viaggiavano le tre vittime si sia schiantata contro una seconda vettura, prima di finire nelle acque del fiume Po. Le vittime sono un uomo e due donne, una delle quali era al volante dell'auto. Inutili i soccorsi, per i tre non c'è stato nulla da fare.