foto Ansa

13:34

- Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in un canale nella zona ovest di Padova ai confini con il comune di Rubano. L'uomo era scomparso nella serata di giovedì e i familiari avevano presentato denuncia. A quanto pare era sconvolto per avere ricevuto una cartella esattoriale di Equitalia da 117mila euro. Nell'auto del sessantenne, un ex agente di commercio, i carabinieri hanno trovato alcuni biglietti indirizzati ai familiari.