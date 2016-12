foto Guardia di Finanza di Fiumicino 07:20 - La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto una maxi evasione fiscale internazionale. Nell'inchiesta sono indagate 19 persone che avrebbero costruito un giro di false fatturazioni con le quali era stata messa in pratica un'evasione di 200 milioni di euro e l'omesso versamento di iva per 35 milioni. Una "classica" frode carosello messo a punto da comemrcianti di telefonini e carni. - La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto una maxi evasione fiscale internazionale. Nell'inchiesta sono indagate 19 persone che avrebbero costruito un giro di false fatturazioni con le quali era stata messa in pratica un'evasione di 200 milioni di euro e l'omesso versamento di iva per 35 milioni. Una "classica" frode carosello messo a punto da comemrcianti di telefonini e carni.

Importatori italiani di cellulari facevano formalmente acquistare ai titolari di società "cartiere" i dispositivi in Ungheria per creare un falso credito iva. La perfetta gestione delle transazioni finanziarie è stata possibile grazie alla costituzione di una vera e propria associazione a delinquere composta da 21 società riferite a 19 persone, quattro delle quali risultate evasori totali. Le ditte coinvolte sono situate in Italia e hanno ramificazioni in Spagna e Austria.



Altro filone investigativo è stato quello legato alla commercializzazione della carne. L'indagine è stata avviata alla fine del 2010 con il sequestro di centinaia di confezioni di carne avariata conservate all'interno di due celle frigorifere. Anche in questo caso le fiamme gialle hanno accertato un vorticoso giro di fatture false che serviva a coprire la provenienza illegale della carne e l'evasione fiscale.