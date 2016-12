foto Ap/Lapresse 12:37 - Passati a setaccio dalla Guardia di finanza di Venezia mega yacht, grandi barche a vela o a motore, durante l'America's Cup world Series svoltasi nella città lagunare dal 12 al 20 maggio. Le fiamme gialle hanno individuato 1.414 imbarcazioni da diporto, le cui posizioni sotto il profilo della capacità contributiva saranno via via esaminate. Undici persone con imbarcazioni di lusso sono segnalate al Fisco. Scoperti 9 membri di equipaggio "in nero". - Passati a setaccio dalla Guardia di finanza di Venezia mega yacht, grandi barche a vela o a motore, durante l'America's Cup world Series svoltasi nella città lagunare dal 12 al 20 maggio. Le fiamme gialle hanno individuato 1.414 imbarcazioni da diporto, le cui posizioni sotto il profilo della capacità contributiva saranno via via esaminate. Undici persone con imbarcazioni di lusso sono segnalate al Fisco. Scoperti 9 membri di equipaggio "in nero".

Tra le 11 persone segnalate c'è chi ha una barche del valore di 150mila euro ma dichiara al fisco un reddito di 5mila; altri, con redditi tra 10mila e 30mila euro, avevano noleggiato yacth che costano 2-300mila euro a settimana. Tutti gli 11 soggetti segnalati - tra loro alcune donne - sono italiani o residenti fiscalmente in Italia, risiedono soprattutto al Nord (ma anche in altre regioni d'Italia) e in gran parte sono imprenditori.



Ogni giorno, durante le gare della Coppa America svoltesi la scorsa settimana a Venezia, sono stati una decina gli uomini del reparto aeronavale della Gdf impegnati con 3 imbarcazioni nei controlli delle barche di lusso giunte a migliaia nello specchio della Laguna. Le barche avvicinate dalle Fiamme gialle, per controllare se l'indice di capacità contributiva dei proprietari corrispondesse al valore di questi beni di lusso, andavano dai 14-15 metri in su, fino ai mega-yacht "affittati" per somme che possono arrivare ad alcuni milioni di euro l'anno. Ora i nominativi dei proprietari, o dei titolari del contratto di noleggio, sono stati segnalati agli uffici della guardia di finanza competenti territorialmente, che procederanno alle verifiche fiscali.



Per ora - spiegano dalla Gdf di Venezia - non vi possono essere già riscontri certi di evasione fiscale. Anche se, fanno notare gli investigatori, nel caso del noleggio di yacht da centinaia di migliaia di euro a settimana appare probabile che si tratti di società "contenitore", cioè con bilanci in perdita. In questo caso alcuni delle persone trovate a bordo di queste mega-barche sono risultate aver prodotto dichiarazioni da 10-30mila euro l'anno.