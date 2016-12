foto Da video

- Resteranno chiuse fino a settembre, per motivi di sicurezza, le scuole elementari di Castelmassa e l'istituto agrario di Trecenta, nel Rodigino. E' la decisione presa dopo i sopralluoghi effettuati negli istituti scolastici polesani per verificare i danni causati dal terremoto. Gli studenti saranno ospitati provvisoriamente in altri edifici. Per il momento inagibili anche le chiese di Ficarolo, Calto, Stienta, Salara, Fiesso e Gaiba.