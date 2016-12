Crisi, agente immobiliare suicida a Vicenza

foto Ansa Correlati Lecco, imprenditore tenta il suicidio 11:16 - Ancora una vittima della crisi economica. Il proprietario di una agenzia immobiliare di Vicenza si è suicidato impiccandosi in un parco nel centro città. Il corpo è stato visto da un passante che ha avvertito la polizia. L'uomo stava attraversando un periodo di difficoltà finanziarie. Il parco è poco lontano da una scuola elementare, ma gli alunni sono stati subito trasferiti in aule sul retro. - Ancora una vittima della crisi economica. Il proprietario di una agenzia immobiliare di Vicenza si è suicidato impiccandosi in un parco nel centro città. Il corpo è stato visto da un passante che ha avvertito la polizia. L'uomo stava attraversando un periodo di difficoltà finanziarie. Il parco è poco lontano da una scuola elementare, ma gli alunni sono stati subito trasferiti in aule sul retro.

Il titolare dell'agenzia immobiliare è stato trovato impiccato a una giostra per bimbi in un parco cittadino. A segnalare la presenza del cadavere al 113 alcuni genitori che stavano accompagnando alla scuola materna i figli.



Sul posto sono intervenute alcune volanti e la polizia locale che hanno bloccato gli accessi all'area verde in attesa del nullaosta per la rimozione del corpo.



Il questore Angelo Sanna ha mandato nella scuola materna personale della sezione minori al fine di coadiuvare l'intervento del personale scolastico a sostegno dei bimbi che potrebbero aver visto la tragica scena.



Accertamenti sono in corso per ricostruire gli ultimi giorni dell'agente immobiliare. Sul posto non sono stati trovati biglietti o altri elementi che possano essere utili a spiegare le possibili ragioni del gesto.