foto Ansa

16:03

- "Ho sentito il pullman sbandare improvvisamente a destra; pensavo si fosse bucata una ruota, e non sono piu' riuscito a governarlo. Poi non so cosa sia successo". E' quanto ha raccontato al fratello Fabio, Lorenzo Ottaviani, 33 anni, l'autista del pullman coinvolto nel tragico incidente sull'A13 nel Padovano.