foto Ansa

06:14

- La polizia di Padova ha individuato e fatto arrestare in Romania due componenti della banda che aveva commesso una violenta rapina a gennaio ai danni della gioielleria Callegari. Per la stessa rapina sono già in cella altri tre romeni. Nel corso degli arresti è stata recuperata refurtiva proveniente dalla rapina oltre che capi di abbigliamento utilizzati dai rapinatori e registrati dalle telecamere di sorveglianza.