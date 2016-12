foto Getty

23:31

- Una prostituta nigeriana è stata accoltellata in un parco pubblico a Legnago (Verona) da un uomo che è fuggito ed ora è ricercato. La donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Verona. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verona che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.