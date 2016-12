Pedofilia, italiano arrestato in Spagna

foto LaPresse 09:42 - Arrestato in Spagna un cittadino italiano accusato di violenze sessuali su minori nei confronti del quale pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità thailandesi. L'indagine, condotta dalla squadra mobile di Verona, è iniziata nel 2010 quando l'uomo era rientrato in Italia dalla Thailandia e si era stabilito nel Veronese. - Arrestato in Spagna un cittadino italiano accusato di violenze sessuali su minori nei confronti del quale pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità thailandesi. L'indagine, condotta dalla squadra mobile di Verona, è iniziata nel 2010 quando l'uomo era rientrato in Italia dalla Thailandia e si era stabilito nel Veronese.

Accertato lo stato del procedimento penale in Thailandia, l'uomo è stato indagato anche in Italia per i delitti commessi all'estero.



Nel frattempo le autorità thailandesi hanno emesso nei suoi confronti un mandato di arresto internazionale e, grazie alla costante attività di controllo, la squadra mobile ha rintracciato l'uomo che nel frattempo si era stabilito alle isole Canarie, dove è stato arrestato e dove si trova tuttora in attesa dell'estradizione in Thailandia.