foto LaPresse

07:28

- I carabinieri di Peschiera del Garda (Verona) hanno arrestato 32 persone, tutte straniere e quasi tutte nomadi, che razziavano prodotti nei centri commerciali della zona. I militari in borghese si sono mescolati alla folla e appena individuati i possibili ladri, in genere a gruppi di due, iniziavano a pedinarli. Questi razziavano telefonini, profumi, vestiti e alcolici occultandoli in borse schermate. I 32 arrestati sono romeni e albanesi.