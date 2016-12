foto YouReporter.it 20:31 - Prende una piega inquietante la vicenda dell'esplosione in una palazzina di Vigonovo, in provincia di Venezia: sembra che Igor Milic, unica vittima dello scoppio, abbia messo in atto una sorta di vendetta contro i vicini tentando o di danneggiare l'edificio e al tempo stesso di togliersi la vita in maniera clamorosa. L'ispezione dei vigili del fuoco avrebbe portato infatti alla scoperta di diversi inneschi. - Prende una piega inquietante la vicenda dell'esplosione in una palazzina di Vigonovo, in provincia di Venezia: sembra che Igor Milic, unica vittima dello scoppio, abbia messo in atto una sorta di vendetta contro i vicini tentando o di danneggiare l'edificio e al tempo stesso di togliersi la vita in maniera clamorosa. L'ispezione dei vigili del fuoco avrebbe portato infatti alla scoperta di diversi inneschi.

C'era insomma una volontà suicida all'origine dello scoppio che ha causato la morte dell'uomo, originario del Montenegro, e danneggiato sei appartamenti del condominio, come ha sottolineato la Pm Paola Franceschetti, dopo aver ricostruito la vicenda con carabinieri e vigili del fuoco.



E' molto probabile che l'uomo avesse scelto di uccidersi con un gesto eclatante alla luce del rapporto conflittuale con i vicini di casa. Il fatto sarebbe evidente da come è andato sventrato il condominio con almeno due esplosioni che hanno interessato la zona del garage e poi i piani superiori tanto da divellere il tetto. La pm ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo.



Alcuni inquilini del palazzo hanno raccontato che l'uomo rimasto uciso non aveva buoni rapporti con il vicinato e sulle sue spalle graverebbero alcune segnalazioni per disturbo della quiete pubblica.



A causare l'incidente sarebbe stato lo scoppio di un'auto con un impianto a gpl, parcheggiata all'interno di un garage.



Alla prima esplosione ne è seguita un'altra che ha scagliato mattoni e pezzi di ferro fino a circa 100 metri di distanza, distruggendo tetto e facciata del condominio e provocando il crollo parziale della struttura.



Tra i sei appartamenti danneggiati, secondo quanto finora accertato dai carabinieri, tre erano abitati, due sfitti e uno utilizzato come studio. La vittima si trovava al secondo piano. I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di "bonifica" dell'area danneggiata alla ricerca di eventuali dispersi.