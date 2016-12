foto Dal Web

22:23

- Un elicottero è precipitato nel lago di Garda, sulla sponda veronese. Il pilota, che viaggiava da solo, ha riportato solo lievi ferite. L'uomo ha cercato di atterrare in uno spiazzo in località Morettine. La manovra non è riuscita ed elicottero e pilota sono finiti in acqua, in un punto di due metri di profondità. Il pilota è stato medicato sul posto.