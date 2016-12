foto LaPresse

06:09

- Un promotore finanziario veronese 44enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver truffato oltre un milione di euro ai clienti, soprattutto anziani. L'uomo aveva promesso per anni di investire i soldi che alcuni residenti della provincia di Verona gli affidavano, convinti che avrebbero fruttato grazie a lucrosi affari. In realtà il promotore non ha mai stipulato alcun investimento a loro nome.